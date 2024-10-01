Аварийный мост отремонтировали у Гремячей башни в Пскове
В Пскове завершается ремонт улицы Гремячей, сообщил глава города Борис Елкин в своем Telegram-канале.
По отремонтированной дороге уже открыто движение.
Кроме того, поврежденную ливнем насыпь на аварийном мосту через ручей Колокольничий восстановили и укрепили. Ранее в Пскове ввели режим повышенной готовности из-за угрозы обрушения моста.
«Осталось заасфальтировать тротуары, завершить обочины, нанести разметку, установить искусственные дорожные неровности и барьерное ограждение», – отметил глава Пскова.
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Фото: Telegram-канал Бориса Елкина
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Фото: Telegram-канал Бориса Елкина
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Фото: Telegram-канал Бориса Елкина
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Фото: Telegram-канал Бориса Елкина
Участок улицы Аллейной, который был запланирован на 2025 год, также будет выполнен в этом году, добавил Борис Елкин.
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