Аварийный мост отремонтировали у Гремячей башни в Пскове

10:41, 01 октября 2024, ПАИ

В Пскове завершается ремонт улицы Гремячей, сообщил глава города Борис Елкин в своем Telegram-канале.

По отремонтированной дороге уже открыто движение.

Кроме того, поврежденную ливнем насыпь на аварийном мосту через ручей Колокольничий восстановили и укрепили. Ранее в Пскове ввели режим повышенной готовности из-за угрозы обрушения моста.

«Осталось заасфальтировать тротуары, завершить обочины, нанести разметку, установить искусственные дорожные неровности и барьерное ограждение», – отметил глава Пскова.



Фото: Telegram-канал Бориса Елкина



Фото: Telegram-канал Бориса Елкина



Фото: Telegram-канал Бориса Елкина



Фото: Telegram-канал Бориса Елкина







Участок улицы Аллейной, который был запланирован на 2025 год, также будет выполнен в этом году, добавил Борис Елкин.