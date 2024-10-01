Жителей улицы Ижорского Батальона в Пскове приглашают сегодня обсудить проект «Малая родина»

11:11, 01 октября 2024, ПАИ

Собрание, посвящённое голосованию за инициативный проект «Малая родина», пройдёт на пустыре у дома № 7б на улице Ижорского Батальона в Пскове сегодня, 1 октября, в 19:00. С содержанием проекта можно будет ознакомиться лично на встрече, сообщили ПАИ активисты городского округа № 12.

Напомним, Псковская городская Дума на сентябрьской сессии утвердила график встреч для проведения голосования по инициативным проектам, в которых важно личное участие жителей. Так, в конце сентября прошли собрания по скверу «Соколинка» и территории у Чертова ручья возле школы № 3.

2 октября в 19:00 будет обсуждаться замысел активистов по парку Гагарина, который они назвали «Парк Гагарина 2.0», а 3 октября также в 19:00 пройдёт собрание по скверу на улице Ипподромной.

Добавим, депутат Псковской городской Думы по округу № 12 Григорий Стороненков ранее в интервью Псковскому агентству информации рассказывал, что было определено пять территорий, которые жители хотели благоустроить. Все они участвуют в инициативном проектировании.