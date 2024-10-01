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Процветания и развития радиостанции «7 НЕБО» пожелала её первый музыкальный редактор

Процветания и развития радиостанции «7 НЕБО» (107.1 FM) пожелала её первый музыкальный редактор Наталья Дрейлих.

Вначале на частоте радиостанции вещала «Европа плюс». Уже затем, после дефолта, появилась радиостанция «7 НЕБО», рассказала Наталья Дрейлих в праздничном эфире.

«У нас был хороший образец, мы слушали московский эфир и старались сделать что-то подобное, не хуже точно. И музыкальный эфир, конечно, старались приспособить к нашей местной аудитории», – сказала она.

Процветания и развития радиостанции «7 НЕБО» пожелала её первый музыкальный редактор Наталья Дрейлих. Фото предоставлено Натальей Дрейлих

Сейчас жизнь Натальи Дрейлих никак не связана с радиовещанием. Гостья эфира высказала предположение, что сейчас подборка музыкальных треков строится чуть иначе. «На самом деле всё уже очень сильно изменилось, потому что на заре радиовещания в России всё происходило методом тыка, а сейчас есть музыкальная индустрия, программирование плейлистов и отслеживание чартов», – обратила внимание она.

Кроме того, Наталья Дрейлих пожелала радиостанции «7 НЕБО» развития. «Я очень рада, что на протяжении 26 лет радиостанция живёт, работает, процветает и вещает. Это самое главное. Я рада, что люди, которые с нами начинали, продолжают стоять у руля этого корабля. Наше радио очень родное. Продолжайте оставаться на волне «7 НЕБА». Побольше хороших эфиров и хорошей музыки. Я тоже постараюсь быть рядом», – заключила она.

Напомним, что сегодня, 1 октября, псковская радиостанция «7 НЕБО» отмечает 26-летие. На данный момент она входит в состав государственного медиахолдинга.

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