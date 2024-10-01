Самые экзотичные имена детей назвали в Псковской области

12:45, 01 октября 2024, ПАИ

Стали известны самые необычные имена, которые давали родители детям в Псковской области в течение третьего квартала 2024 года. Об этом ПАИ сообщили в комитете юстиции региона.

Среди необычных имён фигурируют Тим, Мира, Мия и Сержик.

Кроме того, родители давали детям древнерусские имена. Это Любава, Мирослава, Серафима, Макар, Демьян, Елисей и Савелий.

О том, какие другие имена давали родители детям за этот период, читайте по ссылке.