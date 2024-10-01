Стали известны самые популярные имена новорождённых в Псковской области
Самые популярные имена, которые давали детям в Псковской области в третьем квартале 2024 года, назвали ПАИ в региональном комитете юстиции.
Чаще всего мальчиков называли Мирон, Александр, Арсений, Дмитрий, Михаил, Артём и Иван.
А новорождённые девочки чаще всего получали имена Анна, Алиса, Виктория, Мария, Василиса, Аделина и София.
О том, какие другие имена давали родители детям за этот период, читайте по ссылке.
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