Стали известны самые популярные имена новорождённых в Псковской области

13:04, 01 октября 2024, ПАИ

Самые популярные имена, которые давали детям в Псковской области в третьем квартале 2024 года, назвали ПАИ в региональном комитете юстиции.

Чаще всего мальчиков называли Мирон, Александр, Арсений, Дмитрий, Михаил, Артём и Иван.

А новорождённые девочки чаще всего получали имена Анна, Алиса, Виктория, Мария, Василиса, Аделина и София.