О нововведениях нового филармонического сезона рассказал Алексей Репников

13:11, 01 октября 2024, ПАИ

О нововведениях в рамках нового филармонического сезона рассказал художественный руководитель и главный дирижёр Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Алексей Репников в эфире программы «Место встречи» на радиостанции «7 НЕБО» (107.1 FM).

«Каждый сезон мы стараемся брать очередные высоты, осваивать что-то новое. Мы проходим ступеньки, так что в этом году будет и новый материал, и новые события. Мы обязательно охватим в этом году и юношескую публику, потому что у нас будут звучать саундтреки из голливудских фильмов, в том числе и из «Гарри Поттера», – отметил Алексей Репников.

Первый концерт будет посвящён итальянской музыке. «У нас будет концерт, посвящённый итальянской классической музыке, потому что итальянцы являются родоначальниками многого в музыке. Мы отдаём дань, что посвящаем открытие именно итальянским композиторам», – подчеркнул дирижёр.

Кроме того, в Псковскую область будут приглашать и именитых гостей, заметил он. «Постараемся в этом году привезти лауреатов конкурса Чайковского, чтобы они выступали как солисты. Само собой, мы будем делать так, чтобы у нас была равноправная площадка, как во всей России, где будут выступать самые разные солисты», – заключил Алексей Репников.