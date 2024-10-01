Экс-ведущий «7 НЕБА»: Работа на радио рождает в каждом человеке реактивность

14:45, 01 октября 2024, ПАИ

Как работа ведущим на радиостанции «7 НЕБО» (107.1 FM) помогла в жизни, рассказал экс-ведущий радиостанции Валерий Кузьмин.

«Я постоянно вспоминаю «7 НЕБО». Я помню, как зарождалось это радио, и с теплотой вспоминаю все те яркие моменты, которые случались на протяжении моей работы на этом радио. Помню один случай: сажусь в такси, опаздываю на эфир, Сергей Карпов что-то ведёт, а потом начинает играть музыка. Я тогда подумал, что спрошу у таксиста: «Нравится ли вам слушать «Место встречи»? А затем начинает говорить Сергей, а таксист переключает и говорит: «Ааа, опять ты!» – отметил Валерий Кузьмин в эфире программы «Место встречи».

Работа на радио рождает в каждом человеке реактивность, подчеркнул Валерий Кузьмин. «Посадили бы человека и сказали: «Ты будешь в прямом эфире». И ты хочешь, не хочешь, перестроишься. Так-то в жизни я очень унылый, скучный, еле говорю, а тут говорят, что ты в прямом эфире и всё, как отключает. И, конечно, радио мне очень много дало. Всегда можно общаться с теми людьми, которые готовы тебя слушать», – отметил Валерий Кузьмин.

Напомним, что сегодня, 1 октября, псковская радиостанция «7 НЕБО» отмечает 26-летие. Она входит в состав государственного медиахолдинга Псковской области.