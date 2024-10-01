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Михаил Ведерников поздравил псковичей с Международным днём пожилого человека

Жителей Псковской области с Международным днём пожилого человека поздравил губернатор Михаил Ведерников. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Михаил Ведерников поздравил псковичей с Международным днём пожилого человека. Фото: ПАИ

Особое внимание и уважение к старшему поколению – одна из ключевых ценностей общества, подчеркнул глава региона. А праздник, который отмечают сегодня, 1 октября, стал хорошей возможностью в очередной раз выразить слова благодарности пожилым людям, заметил он.

«В этом году Псковская область отметила 80-летний юбилей. Для многих из вас она почти ровесница. И ваше поколение сделало очень много для благополучия и процветания нашего региона», – подчеркнул Михаил Ведерников.

В Псковской области всегда будут помнить о бессмертном подвиге тех, кто ковал Великую Победу, тех, кто в послевоенные годы закладывал трудовые традиции в промышленности, образовании, здравоохранении, а также тех, кто трудился во благо родной Псковской земли, растил внуков и правнуков, обратил внимание глава региона. Именно поэтому в Псковской области и чтут старшее поколение, которое особенное внимание уделяет и общественной жизни.

Пожилые люди также оказывают всестороннюю поддержку участников СВО. Например, вяжут варежки и носки, плетут сети и пишут молитвы, отметил Михаил Ведерников.

Глава региона поблагодарил пожилых псковичей за теплоту, доброту и мудрость, а также пожелал им здоровья, благополучия и счастья.

Ранее с праздником псковичей поздравил председатель регионального парламента Александр Котов.

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