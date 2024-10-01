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Культура

Творческие мастер-классы посетили учащиеся Бежаницкой ДШИ в «Культурные выходные»

Творческая делегация Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова посетила Бежаницкую детскую школу искусств в рамках акции «Культурные выходные», пишет районная газета «Сельская новь».

Творческие мастер-классы посетили учащиеся Бежаницкой ДШИ в «Культурные выходные». Фото здесь и далее: Бежаницкая ДШИ

Преподаватели колледжа провели для ребят мастер-классы по игре на фортепиано и гитаре, хореографии, художественному чтению, дизайну и росписи по дереву.

Затем студенты и преподаватели выступили с концертной программой. Юные слушатели познакомились с новыми для себя музыкальными инструментами, а также получили творческий импульс к развитию своих способностей и профессионального самоопределения.

Выставка графических работ студентов специальности «дизайн» расположилась в здании школы искусств на целый месяц, что позволит ознакомиться с ней всем ученикам школы и их родителям.

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