Творческие мастер-классы посетили учащиеся Бежаницкой ДШИ в «Культурные выходные»

20:50, 01 октября 2024, ПАИ

Творческая делегация Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова посетила Бежаницкую детскую школу искусств в рамках акции «Культурные выходные», пишет районная газета «Сельская новь».

Преподаватели колледжа провели для ребят мастер-классы по игре на фортепиано и гитаре, хореографии, художественному чтению, дизайну и росписи по дереву.

Затем студенты и преподаватели выступили с концертной программой. Юные слушатели познакомились с новыми для себя музыкальными инструментами, а также получили творческий импульс к развитию своих способностей и профессионального самоопределения.

Выставка графических работ студентов специальности «дизайн» расположилась в здании школы искусств на целый месяц, что позволит ознакомиться с ней всем ученикам школы и их родителям.