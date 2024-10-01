Псковский театр кукол опубликовал программу «Больших гастролей»

21:27, 01 октября 2024, ПАИ

С 8 по 13 октября на сцене Псковского театра кукол выступит Калининградский областной театр кукол в рамках федерального проекта «Большие гастроли». Об этом сообщается в группе «Псковский театр кукол» в соцсети «ВКонтакте».

Гастроли проводятся ФГБУК «Росконцерт» при поддержке Министерства культуры России.

Напомним, с 20 сентября по 1 октября «Большие гастроли» театра «Пушкинская школа Владимира Рецептера» состоялись в Пушкинских Горах. 11 показов десяти спектаклей, в том числе двух премьер, прошли на Большой сцене научно-культурного центра в «Михайловском».