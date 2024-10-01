Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Псковский театр кукол опубликовал программу «Больших гастролей»

С 8 по 13 октября на сцене Псковского театра кукол выступит Калининградский областной театр кукол в рамках федерального проекта «Большие гастроли». Об этом сообщается в группе «Псковский театр кукол» в соцсети «ВКонтакте».

Гастроли проводятся ФГБУК «Росконцерт» при поддержке Министерства культуры России.

Напомним, с 20 сентября по 1 октября «Большие гастроли» театра «Пушкинская школа Владимира Рецептера» состоялись в Пушкинских Горах. 11 показов десяти спектаклей, в том числе двух премьер, прошли на Большой сцене научно-культурного центра в «Михайловском».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












01 октября 2024

Псковский театр кукол опубликовал программу «Больших гастролей»
01 октября 2024

Творческие мастер-классы посетили учащиеся Бежаницкой ДШИ в «Культурные выходные»
01 октября 2024

Ралли и фестивали: «Первый Псковский» подготовил событийный календарь на октябрь
01 октября 2024

Изборский музей перешёл на новый режим работы
01 октября 2024

Осенний бал пройдёт в Доме губернатора в Пскове
01 октября 2024

Экс-ведущий «7 НЕБА»: Работа на радио рождает в каждом человеке реактивность
01 октября 2024

День музыки проходит в областной библиотеке имени Курбатова в Пскове
01 октября 2024

О нововведениях нового филармонического сезона рассказал Алексей Репников

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...