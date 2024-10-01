Возраст счастья 60+. О профессии гериатра, новациях в медицине и правильном питании пожилых людей – в интервью с врачами

23:20, 01 октября 2024, ПАИ

Можно ли отсрочить старение? Кому нужен врач-гериатр и как к нему попасть? Что такое здоровая старость и как быть с деменцией? Какие методы работы с пожилыми людьми самые эффективные? Об этом подробно рассказывают главный гериатр Псковской области Дарья Ульвачева и заместитель начальника Псковского госпиталя для ветеранов войн Маргарита Жукова в программе «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Паспорт и биология

– Когда наступает пожилой возраст?

– Возраст старения у каждого свой. Влияют генетика, образ жизни, характер работы. Бывает, в 40 лет человек уже начинает стареть. А некоторые и в 75 совершенно здоровы. Есть критерии оценки, которыми мы оперируем, но по большому счёту все профилактические осмотры, диспансеризация позволяют определить биологический возраст.

По данным Росстата, в России 23 % людей в возрасте 60+, в нашей области их 27,5 % – это 163 000 человек, практически каждый четвёртый. И мы стараемся шире освещать свою работу. Госпиталь ветеранов раньше обслуживал только определённые категории граждан, сейчас наши двери приоткрылись – можно обращаться всем, кому 60+.

– В соцсетях много тестов, по которым можно определить свой биологический возраст.

– Позвольте всё-таки этим заниматься специалистам. Не стоит пользоваться таблицами из средств массовой информации, они не всегда научно обоснованы. Врач учится восемь лет, и у него есть свои подходы к определению биологического возраста. Первое – сбор анамнеза, в том числе семейного. Сейчас очень большое значение уделяется генетическим факторам. Это персонифицированный подход к здоровью каждого пациента.

Специалист по пожилым

– Врачебная специальность «гериатр» пока мало знакома нашему населению. Чем занимается этот специалист?

– Действительно, гериатрия – одна из новых специальностей. Врачи-гериатры занимаются диагностикой, профилактикой, лечением болезней, которые возникают у людей старшего возраста. Проще говоря, это специалист по пожилым людям. Главное отличие от терапевта, врача общей практики и других специалистов в том, что он не лечит острое состояние, но может грамотно оценить старение, выбрать подход, который поможет справляться с неизбежными изменениями организма.

– Как пожилые люди могут попасть к гериатру?

– В поликлиниках есть кабинеты гериатрической службы, где принимает врач-гериатр, и если необходимо, он направит к областному специалисту. Направление на приём к нему может выписать любой специалист. Вообще с пожилыми пациентами работают все: кардиологи, эндокринологи, травматологи, терапевты, врачи общей практики. И если у пациента масса хронических заболеваний, а также он принимает много лекарств (а это считается одной из важных проблем, которые могут ухудшать его самочувствие и качество жизни) – направляют к гериатру, чтобы тот оценил состояние и дал рекомендации, как научиться жить с теми жалобами, которые у человека возникли. Потому что старость неизбежна.

– Сколько длится приём?

– Первичный клинический приём занимает 40 минут. Нужно правильно собрать анамнез, чтобы понять, с каким пациентом имеешь дело, расположить человека к беседе, чтобы он точно обрисовал свой образ жизни. Надо сказать, что пациенты обращаются вновь и вновь. У нас ведь не только амбулаторный приём, но и стационарная помощь, пациенты с удовольствием госпитализируются раз в год для контроля и коррекции.

– Как часто нужно посещать гериатра?

– Дважды в год, чтобы проводить комплексную оценку. Нашим пациентам требуется особый уход. Мы общаемся с родственниками и отвечаем на любой вопрос. Также учитываем интересы пожилого человека – стараемся быть максимально вежливыми, доброжелательными, найти общие темы для разговора, чтобы человек был более открытым и понятным для нас. Когда ему намного легче с нами общаться, мы собираем больше информации и можем больше помочь.

– Сколько людей уже прошло лечение?

– В 2013–2014 годах в стационаре побывало более 900 пациентов.

– С какими жалобами обращаются чаще всего?

– В основном это сердечно-сосудистые проблемы, эндокринные заболевания. Как и в любом другом возрасте. Старость – это естественный процесс.

– Есть ли лист ожидания?

– Ожидание не превышает 14 дней, как и положено по программе госгарантий. И тот поток, который к нам обращается, вполне в эти цифры укладывается. Поэтому пока никаких трудностей и никакой загруженности у нас нет, все попадают в срок. Можно записаться и прийти в назначенный день.

– Каков возраст ваших пациентов?

– Самому молодому – 60, а пожилому –100 лет: он живёт в Пыталовском районе, его к нам привозят родственники. Участник войны, его опекает наш совет ветеранов, поэтому он ежегодно у нас проходит обследование. И что отрадно, это совершенно не паллиативный, а именно гериатрический пациент, на своих ногах и, так скажем, условно здоровый.

Огороды не отменять!

– А родственники пожилых входят в круг ваших интересов?

– Мы плотно общаемся с родственниками наших пациентов. Они зачастую недопонимают, что у них в семье пожилой человек. Стараемся разъяснять, как себя вести. Порой пациент настаивает на том, что хочет самостоятельно жить в своей квартире, но мы объясняем, что это невозможно. Если семья не может взять его к себе, подключаем соцслужбы, и соцработник обеспечивает помощь и уход.

– Бывает, люди уже не могут обеспечить себе достойную жизнь в одиночестве.

– Но всё-таки, когда человек стареет, хочется дать рекомендации, как максимально долго оставаться самостоятельным. Ему нужно работать над собой, важны самодисциплина, приемлемый режим, физическая нагрузка. То есть огороды не отменять ни в коем случае.

У нас есть статистические данные, что с начала июня и до середины сентября поток пациентов уменьшается. И это действительно так, потому что все выезжают на свои огороды и резко перестают болеть до сентября, пока не выкопали картошку и не собрали клюкву.

Стареть по правилам

– А что считается активным долголетием?

– Долго жить можно и в неприглядном состоянии, которое тяготит и самого пациента, и его родственников. Именно качество жизни – важный критерий долголетия. У нас на этот счёт имеется отделение реабилитации. Врач физической реабилитации – новое направление в медицине. У нас пять таких специалистов.

Можем похвастаться, что в нашем учреждении есть все три этапа реабилитации: амбулаторная, дневной стационар и круглосуточная реабилитация с уникальным оборудованием.

– Какое именно оборудование?

– Например, два аппарата для принудительной ходьбы, которые помогают пациенту после инсультов или травм заново учиться ходить. Очень много аппаратов, направленных на разработку суставов, особенно после протезирования и переломов. Эти аппараты настолько уникальны, что наши специалисты овладели новой профессией, получили специализацию в этом направлении. Поначалу скептически относились к этой работе, но когда увидели результат, настолько заинтересовались, что в свою основную профессию уже и не хотят возвращаться.

В нашей группе в соцсети «ВКонтакте» (vk.com/public216837857) можно увидеть всё, что мы имеем. Мы широко это всё освещаем и показываем.

– Каковы сроки реабилитации и как на неё можно попасть?

– Амбулаторная реабилитация – до 14 дней, дневной стационар – до 20 дней, круглосуточная реабилитация – до 24 дней. Есть пациенты, которые попадают к нам по назначению, но также можно пройти курс платно.

Главное – профилактика

– У сегодняшней медицины два глобальных направления. Это медицина заболеваний, когда пациент обратился с проблемой со здоровьем, и профилактическая медицина.

– Профилактика – это первым делом здоровый образ жизни, дозированные физические нагрузки, правильное питание, отказ от полипрагмазии – чрезмерного употребления лекарственных средств. Есть пациенты, которые считают, что чем больше таблеток они пьют, тем здоровее будут. Это абсолютно не так, некоторые лекарства антагонистически действуют друг на друга. Поэтому мы своих пациентов склоняем к тому, чтобы лечение было сбалансированным, правильным и не только медикаментозным.

– Можно ли считать дачу, которую очень любят пожилые люди, дозированной физической нагрузкой?

– Можно – до тех пор, пока давление не подскочило до 200 к вечеру и работа на даче не вызывает физический дискомфорт. Всё хорошо в меру. Перерывы нужно делать, к себе прислушиваться.

– А каково правильное питание для пожилого человека?

– Питание должно быть сбалансированным в соответствии с хроническими заболеваниями. У пациентов с сахарным диабетом, гипертонией, отёками, проблемами поджелудочной железы свой рацион. Мы это всё объясняем и расписываем в рекомендациях: соль и сахар ограничить, овощей и фруктов есть 400 граммов в день.

Для пожилого пациента в связи с развитием синдрома старческой астении важно потребление белка – это рыба раз в неделю и нежирные сорта мяса два-три раза в неделю. В остальные дни – яйца, овощи, крупы. В день можно съедать одно яйцо. И порции должны быть небольшие. С возрастом тяжёлая копченая и острая пища, консервация нежелательны. И опять же, всё должно быть в меру – организм сам подскажет, сколько и чего нужно, а диспансеризация определит, правильно ли вы с собой разговариваете.

Если у человека избыточный вес и, как пациенты говорят, «сижу на одной воде, а меня вот разнесло», надо к эндокринологу обращаться, смотреть уровень гормонов. Гериатрический минимум состоит из обязательного исследования витамина D и гормона щитовидной железы: это основные показатели работы эндокринной системы.

Адаптироваться к старости

– Многие пожилые страдают деменцией. Как этого избежать?

– Деменция развивается по разным причинам, в среднем после 75 лет. Процесс необратимый, поэтому надо заниматься профилактикой и замедлять его развитие.

Методов профилактики, которые могут точно предотвратить снижение интеллекта, нет, но по опыту работы с нашими пациентами можно сказать, что обучение новому всегда помогает замедлить этот процесс. Самое главное – не быть консервативным, не останавливаться на достигнутом, а изучать новое. Это значит просто читать новые книги, гулять по новым маршрутам, изучать новый язык, даже если вам не придётся на нём разговаривать. Очень интересный способ – смартфоны, социальные сети, мессенджеры. Наши пациенты общаются по видеосвязи, играют в игры, в том числе интеллектуальные, новости читают обязательно. Неврологи и психиатры также назначают медикаментозную терапию в профилактических целях, но это не основной подход.

– Бывает, что пожилой человек ничего не хочет, просто сидит и выносит мозг близким.

– Когда мы видим, что человек ничего не хочет, у него апатия к повседневной жизни, он не хочет есть, у него есть проблемы со сном, – это депрессия. Тогда родственники должны незамедлительно обратиться к врачу для назначения медикаментозной терапии. Большая часть наших пациентов получают антидепрессанты, чтобы они могли адаптироваться к старости. После выхода на пенсию меняется привычный образ жизни, и люди впадают в депрессивное состояние. Это корректируется медикаментами.

И надо помочь пожилому найти увлечение, новое занятие. Тем более сейчас столько возможностей интересно жить, столько разного онлайн-обучения, клубов, организаций! Соцсети объединяют, люди путешествуют командами, группами.

Наши пациенты говорят: «Боже мой, как хорошо на пенсии. Я веду активный образ жизни и занимаюсь тем, что мне интересно».

Неизбежные годы старения можно провести просто прекрасно.