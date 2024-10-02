Открытый семинар по организации раллийных гонок состоится в Пскове

09:54, 02 октября 2024, ПАИ

Открытый семинар по организации соревнований по ралли состоится в Молодёжном центре Пскова 4 октября. Об этом ПАИ сообщили в Федерации автоспорта Псковской области.

Люди, прошедшие семинар, получат возможность участвовать в судействе и обеспечении безопасности на этапах Кубка и чемпионата России по ралли. Семинар можно посетить в онлайн-формате.

Отметим, что в год на территории Псковской области проводятся три гонки – один из этапов чемпионата России и два этапа Кубка, один из которых финальный. В следующем году ралли «Псков» станет финальным этапом Кубка России, причём один из спецучастков соревнований планируется провести в черте города. Ралли «Пушкинские Горы» станет одним из этапов чемпионата России. Ралли «900 озёр» продолжит носить статус одного из этапов Кубка.

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