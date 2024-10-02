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Общество

Стали известны победители конкурса субсидий СОНКО в Псковской области

Итоги конкурса субсидий СОНКО на реализацию межнациональных социальных проектов в 2024 году объявили в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в комитете по молодежной политике Псковской области.

Победителями стали:

  • «Этнокультурное общество народа сето» из Печор с проектом Этнокультурный фестиваль народа сето «Сетомаа. Семейные встречи», сумма субсидии – 860 000 рублей;
  • «Союз пенсионеров России» по Псковской области с проектом «Вектор дружбы», сумма субсидии – около 830 000 рублей;
  • Иоанно-Богословский Савво-Крыпецкий мужской монастырь в Псковской области с проектом «Сила в вере», сумма субсидии – более 560 000 рублей;
  • АНО «Сила юности» Псковской области с проектом «Потягнем за Отечество!», сумма субсидии составила более 800 000 рублей;
  • Псковское региональное отделение «Союз художников России» с проектом «Гражданское согласие – гарантия стабильности и процветания общества», сумма субсидии составила почти 800 000 рублей;
  • Псковская региональная общественная молодежная организация «Равные возможности» с проектом Гастрофестиваль «Моя еда», сумма субсидии – около 830 000 рублей;
  • АНО «Творческая мастерская социальных инициатив «Добрый проект» Псковской области с проектом «Молодость древних струн», сумма субсидии – более 780 000 рублей;
  • Псковский областной еврейский благотворительный центр «ХЭСЭД ИЦХАК (Милосердие)» с проектом «Национальный характер в юморе, пословицах и поговорках», сумма субсидии составила около 830 000 рублей;
  • Псковская региональная правозащитная организация «Армянская община «УРАРТУ» с проектом «Этнокультурное наследие Армении», сумма субсидии – более 820 000 рублей.

Напомним, что ранее сообщалось о старте конкурса субсидий СОНКО на реализацию социальных проектов на 2025 год.

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