«Почта России» рекомендует псковичам готовиться к новогодним праздникам заранее

10:53, 02 октября 2024, ПАИ

«Почта России» рекомендует псковичам готовиться к новогодним праздникам заранее. Как это сделать, рассказали в пресс-службе УФПС Псковской области.

«Осенью и зимой жители области активно участвуют в распродажах и готовятся к новогодним праздникам, поэтому количество почтовых отправлений возрастает в разы. Чтобы получить всё необходимое в срок, совершать покупки лучше заранее. Мы со своей стороны приложим все усилия, чтобы ваши посылки дошли быстро», – отметила директор УФПС Псковской области Ольга Беляцкая.

«Почта России» предлагает псковичам полезные лайфхаки, которые помогут заказать и получить товары вовремя:

– нужно заранее оформить упрощённое получение отправлений в почтовом отделении при помощи простой электронной подписи. Это можно сделать как в почтовом отделении, один раз заполнив заявление, так и на сайте «Почты России». После этого можно получать свои посылки без предъявления паспорта и заполнения бумажных извещений, просто называя оператору код подтверждения из СМС;

– в три раза быстрее можно получить и отправить письмо или посылку с помощью QR-кода. Эта возможность есть у пользователей мобильного приложения «Почта России». Достаточно показать оператору QR-код с экрана мобильного телефона. Отсканировав его, сотрудник почты сразу увидит все отправления, которые ожидают клиента;

– нужно внимательно проверять адрес доставки. Индекс, который соответствует адресу, можно уточнить на официальном сайте pochta.ru или в мобильном приложении «Почты России»;

– отслеживать своё почтовое отправление можно на официальном сайте pochta.ru или в мобильном приложении. «Почта России» напрямую обменивается информацией с иностранными почтовыми администрациями, с федеральной таможенной службой, что гарантирует актуальность и достоверность информации, представленной в трекинге;

– лучше планировать посещение отделения почты в удобное время в мобильном приложении компании или на официальном сайте pochta.ru. Там же можно уточнить актуальное расписание работы нужного отделения или найти на карте ближайший открытый почтовый офис;

– чтобы не попасться на уловки мошенников, при заказе в интернет-магазине рекомендуется воспользоваться отправлением «Ценная посылка». Такое отправление можно открыть в почтовом отделении в присутствии почтовых сотрудников. В случае подмены вложения или его повреждения на месте будет составлен акт, который позволит получить компенсацию.