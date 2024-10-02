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Псковские полицейские заинтересовались практикой взаимодействия волгоградских коллег с профильными полицейскими классами

В Главном управлении МВД России по Волгоградской области гости из Пскова заинтересовались положительным опытом организации деятельности профильных полицейских классов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

С 25 по 27 сентября в ходе служебной командировки заместитель начальника управления по работе с личным составом УМВД России по Псковской области полковник полиции Александр Збарашевский и старший инспектор по особым поручениям отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и ПДН УМВД России по Псковской области капитан полиции Алёна Тотмянина посетили ГУ МВД России по Волгоградской области, где ознакомились с заслуживающей внимания практикой взаимодействия с профильными полицейскими классами.

В ходе поездки псковские полицейские приняли участие в принятии присяги учащихся кадетских классов. Церемония проходила на Мамаевом кургане, главной архитектурной достопримечательностью которого является 85-метровый монумент «Родина-мать зовёт». Клятву юного кадета дали 900 ребят из образовательных учреждений города воинской славы Волгограда, 350 из них представляли специализированные полицейские классы. Собравшиеся почтили минутой молчания память героев, погибших в годы Великой Отечественной войны, а затем возложили цветы в Пантеоне Славы.

Делегация Псковской области посетила среднюю школу с углублённым изучением отдельных предметов № 44 Центрального района и лицей № 6 Ворошиловского района Волгограда, где на встрече с преподавательским составом им рассказали об истории этих образовательных учреждений, об особенностях учебного процесса и буднях полицейских кадетов.

Отмечалось, что кадетское движение на территории Волгоградского региона активно развивается. Специальные профильные классы правоохранительной направленности созданы практически в каждом муниципальном учреждении. Полицейские совместно с педагогами проводят здесь работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения, которая приносит свои результаты.

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