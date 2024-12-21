Во дворах Великих Лук устанавливают новогодние ёлки
В Великих Луках во дворах многоэтажных домов устанавливают новогодние ёлки, пишет портал Luki-News.
«С просьбой об установке ёлок в управление ЖКХ обращались общественные советники главы города», – рассказали в администрации муниципалитета. Все заявки выполнены, ёлки привезены, а украшают их сами жильцы.
Всего на дворовых территориях установлено более 100 лесных красавиц. Также вечнозелёные деревья будут установлены на территории больниц.
Напомним, что в Пскове открыли 17 ёлочных базаров. Право на размещение нестационарных торговых объектов для продажи новогодних ёлок получили три предпринимателя. Цены на новогодние ёлки установлены в диапазоне от 500 до 1 000 рублей за метр.
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