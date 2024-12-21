Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Во дворах Великих Лук устанавливают новогодние ёлки

В Великих Луках во дворах многоэтажных домов устанавливают новогодние ёлки, пишет портал Luki-News.

Фото: Luki-News

«С просьбой об установке ёлок в управление ЖКХ обращались общественные советники главы города», – рассказали в администрации муниципалитета. Все заявки выполнены, ёлки привезены, а украшают их сами жильцы.

Всего на дворовых территориях установлено более 100 лесных красавиц. Также вечнозелёные деревья будут установлены на территории больниц.

Напомним, что в Пскове открыли 17 ёлочных базаров. Право на размещение нестационарных торговых объектов для продажи новогодних ёлок получили три предпринимателя. Цены на новогодние ёлки установлены в диапазоне от 500 до 1 000 рублей за метр.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












21 декабря 2024

Во дворах Великих Лук устанавливают новогодние ёлки
21 декабря 2024

Лучшие идеи молодёжи из Псковского района получили денежное вознаграждение
21 декабря 2024

Детский омбудсмен Псковской области получила награду за вклад в безопасность детей на дороге
21 декабря 2024

Первый этап Кубка Псковской области по лыжным гонкам пройдёт в Невеле
21 декабря 2024

На должность руководителя Федерации футбола Псковской области претендуют четыре человека
21 декабря 2024

Михаил Ведерников поздравил Детсовет при уполномоченном по правам ребёнка Псковской области с первым юбилеем
21 декабря 2024

Как вернуть ёлочные игрушки и гирлянды в магазин, рассказали в Роскачестве
20 декабря 2024

Руководителей филиалов Островской межрайонной больницы представили медперсоналу

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...