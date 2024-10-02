«Дама Пик» и «Только для женщин»: чем удивят псковского зрителя, рассказал режиссёр Русского драмтеатра Удмуртии

23:57, 02 октября 2024, ПАИ

Гастроли Русского драматического театра Удмуртии пройдут в Пскове с 22 по 27 октября. Театр представит четыре спектакля на сцене Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина. Чего ожидать зрителю, что необычного в постановках и можно ли мужчинам приходить на спектакль «Только для женщин», рассказал главный режиссёр Русского драмтеатра Удмуртии Яков Ломкин в программе «Место встречи» на радио «7 НЕБО».

Режиссёр отметил, что в Псков в рамках «Больших гастролей» привезут всё самое лучшее из репертуара. Так, спектакль-фантазию «Дама Пик» по мотивам «Пиковой дамы» и «Сцены из Фауста» представят зрителю 22 и 23 октября.

Объединив два пушкинских произведения, создатели спектакля вывели на первый план тему сделки с дьяволом, в которую вступают и Фауст, и Германн. В спектакле главного режиссёра театра Якова Ломкина романтическая линия переплетается с триллером, а старинная история обретает современное звучание.

«Дама Пик», понятно, по мотивам нашего великого и могучего Александра Сергеевича. Пушкина. Это не «Пиковая дама», а «Дама Пик». Мы поменяли название и немного развернули сюжет, насытив привычный пушкинский текст ещё одной линией, – добавили в «Пиковую даму» ещё сцену из «Фауста». Сюжет начинается с Фауста и дальше пунктиром продолжается через весь спектакль. Для меня важно, что мы образ Германна как современного молодого человека насытили ещё одним объёмом – душой Фауста, который искушает его и распространяется на всю мистическую повесть Пушкина», – отметил режиссёр.

Автор спектакля также отметил, что «Дама Пик» – очень современная постановка, мультимедийная: в неё много проекций, современной музыки, неожиданностей и параллелей с современностью.

Не только женщинам, но и мужчинам Яков Ломкин советует посетить спектакль «Только для женщин». Его покажут в Псковском драмтеатре 24 и 25 октября.

«Это ироничная, глубокая история. Получается, помимо внешней составляющей – эффектных номеров и шалостей, этот спектакль с перчинкой, но не бессмысленный. В нём есть очень глубокие вещи, которые позволяет сегодняшнему зрителю подумать о том, кто такие мужчины, как мы одиноки, как мы сомневаемся, как рефлексируем и через что порой приходится переступить, чтобы преодолеть сомнения и страхи», – сказал режиссёр.

Отметим, показы спектаклей пройдут в рамках программы «Большие гастроли» (направление «Межрегиональная программа»).