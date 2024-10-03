Особенности питания для 40-летних россиян назвала врач

Людям старше 40 лет специалисты не рекомендуют иметь в рационе ультрапереработанную пищу. Она содержит большое количество добавок и сахаров, которые наносят вред организму. Об этом рассказала заведующая отделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы, врач-терапевт, диетолог Галина Волкова, пишет РИА Новости.

Следовательно, такой категории людей необходимо убирать продукты, которые изготавливают на заводах с помощью различных консервантов. Они в основном содержат в себе большое количество добавок, в том числе и сахар, причём не один его вид, рассказала Галина Волкова.

Диетолог порекомендовала включить в рацион белковую пищу. Она способна сохранить мышечную массу, пояснила врач. Кроме того, необходимо соблюдать суточную норму потребления овощей и фруктов в 500 граммов.

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