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Общество

Особенности питания для 40-летних россиян назвала врач

Людям старше 40 лет специалисты не рекомендуют иметь в рационе ультрапереработанную пищу. Она содержит большое количество добавок и сахаров, которые наносят вред организму. Об этом рассказала заведующая отделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы, врач-терапевт, диетолог Галина Волкова, пишет РИА Новости.

Фото: ПАИ

Следовательно, такой категории людей необходимо убирать продукты, которые изготавливают на заводах с помощью различных консервантов. Они в основном содержат в себе большое количество добавок, в том числе и сахар, причём не один его вид, рассказала Галина Волкова.

Диетолог порекомендовала включить в рацион белковую пищу. Она способна сохранить мышечную массу, пояснила врач. Кроме того, необходимо соблюдать суточную норму потребления овощей и фруктов в 500 граммов.

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