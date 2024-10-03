Коллектив регионального отделения Союза пенсионеров России награждён почётной грамотой губернатора Псковской области
Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова вручила бывшему председателю регионального отделения Союза пенсионеров Елене Косенковой почётный знак «За заслуги перед Псковской областью», коллективу регионального отделения – почётную грамоту губернатора Псковской области. Об этом с конференции организации, которая проходит сегодня, 3 октября, в Пскове, сообщает корреспондент ПАИ.
«Наступил момент перемен, новых проектов, изменений, которые в нашей жизни неизбежны. То, что в нашем регионе более 25 лет развивается Союз пенсионеров, – заслуга этих двух женщин [Елены Косенковой и Светланы Мельничук. – ПАИ]», – сказала Вера Емельянова, отметив, что глава региона Михаил Ведерников «очень высоко ценит ваши личные заслуги, заслуги организации».
«Ни одно событие не прошло в регионе без Союза пенсионеров, ни одно решение не обошлось без вашей поддержки, участия. Это невозможно не отметить. Вы самые настоящие государственные люди», – подчеркнула первый заместитель губернатора.
Ранее сообщалось, что руководителем регионального отделения Союза пенсионеров России избрана Галина Неваленная. Она сменила на этом посту Светлану Мельничук.
Переехавшие в Псковскую область соотечественники будут вовлечены в программу «Псковский гектар»
Коллектив регионального отделения Союза пенсионеров России награждён почётной грамотой губернатора Псковской области
Восемь педагогов из Псковской области представляют регион на форуме классных руководителей