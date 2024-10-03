Коллектив регионального отделения Союза пенсионеров России награждён почётной грамотой губернатора Псковской области

11:47, 03 октября 2024, ПАИ

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова вручила бывшему председателю регионального отделения Союза пенсионеров Елене Косенковой почётный знак «За заслуги перед Псковской областью», коллективу регионального отделения – почётную грамоту губернатора Псковской области. Об этом с конференции организации, которая проходит сегодня, 3 октября, в Пскове, сообщает корреспондент ПАИ.

«Наступил момент перемен, новых проектов, изменений, которые в нашей жизни неизбежны. То, что в нашем регионе более 25 лет развивается Союз пенсионеров, – заслуга этих двух женщин [Елены Косенковой и Светланы Мельничук. – ПАИ]», – сказала Вера Емельянова, отметив, что глава региона Михаил Ведерников «очень высоко ценит ваши личные заслуги, заслуги организации».

«Ни одно событие не прошло в регионе без Союза пенсионеров, ни одно решение не обошлось без вашей поддержки, участия. Это невозможно не отметить. Вы самые настоящие государственные люди», – подчеркнула первый заместитель губернатора.

Ранее сообщалось, что руководителем регионального отделения Союза пенсионеров России избрана Галина Неваленная. Она сменила на этом посту Светлану Мельничук.