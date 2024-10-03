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Общество

160 семей находится на попечении «Детской деревни – SOS» в Пскове

160 семей находится на попечении «Детской деревни – SOS» в Псков. Об этом рассказал директор учреждения Игорь Соловьёв на круглом столе в медиацентре ПАИ.

Игорь Николаев. Фото здесь и далее: ПАИ

«Традиционно детская деревня задумывалась, как центр помощи детям, которые остались без попечения родителей. Помимо этого, мы поняли, что нам нужно ещё одно направление работы – профилактика социального сиротства», – отметил Игорь Соловьёв.

Программа профилактики социального сиротства организации реализуется уже 16 лет, рассказала заместитель директора учреждения по профилактике социального сиротства и укрепления семьи Инга Матвеева.

Инга Матвеева

«Мы оказываем комплексную социальную поддержку семьям, которые оказались в трудной жизненной ситуации или в кризисе. Причём, мы работаем с семьями комплексно. Мы вместе разрабатываем план, который будет помогать семье выйти из кризиса. Наша команда состоит из специалистов по социальной работе, юристов, психологов и семейных терапевтов. Помимо того, что мы сопровождаем семью комплексно, мы выявляем скрытые риски, которые существуют в других социальных учреждениях. Например, работаем со школами, где взаимодействуем и с детьми, и с родителями, и с учителями», – пояснила гостья медиацентра.

Кроме того, на территории «Детской деревни SOS» есть социальная гостиница. В ней могут разместиться семьи или женщины, находящиеся в кризисе, например, подвергшиеся насилию, добавила Инга Матвеева.

«Важно: мы не представляем жилье, это всё ситуации, где складываются условия острого кризиса. Например, случаи, когда маме с ребёнком некуда идти. Таких случаев у нас подавляющее большинство. Это уникальная кратковременная услуга, которую мы оказываем с 2014 года. Чаще всего обращаются, к сожалению, из-за насилия в семье или из-за созависимостей», – уточнил Игорь Николаев.

Также в учреждении есть ещё одно направление работы – «контактные семьи». «Это когда выпускники нашей программы, которые достигли самодостаточности, выступают в формате «равный-равный» к другим семьям. На своём примере они могут показать, как было тяжело и дать подсказки», – подчеркнула Инга Матвеева.

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