Развить сервис кризисного размещения детей планируют в Пскове

14:25, 03 октября 2024, ПАИ

Развить сервис временного или кризисного размещения детей планируют в «Детской деревне – SOS» Пскова. Об этом рассказала заместитель директора по семейным формам устройства учреждения Елена Гаврилова на круглом столе в медиацентре ПАИ.

«Мы работаем по направлению с теми детьми, которые пережили такую трагедию, как утрата кровной семьи. Но, конечно, мы касаемся и темы профилактики. Есть ещё направление работы, как реинтеграция – это редчайшие случаи. Это когда родители были лишены прав или ограничены, но всё-таки сделали многое, чтобы ребёнок вернулся в родную семью», – отметила Елена Гаврилова.

Кроме того, в организации планируют разработать сервис кризисного размещения детей, добавила она. «Случаи, когда родители ещё не лишены прав, и есть реальные шансы и возможности, что ребёнок будет жить в родной семье, однако сейчас она находится в таком кризисе, что не может его воспитывать. Я думаю, это направление будущего», – пояснила гостья медиацентра.

Всего учреждение на данный момент сопровождает десять многодетных семей, которые живут на территории организации, и почти 50 семей со всей области. «Воспитание приземного ребёнка ставит особые задачи. Мы стараемся, в том числе, профилактировать возврат детей в интернатные учреждения», – заключила она.