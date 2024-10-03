Спасённого псковскими волонтёрами хаски выписали из клиники

17:05, 03 октября 2024, ПАИ

Замученного людьми хаски Рея выписали из клиники. Об этом сообщается в группе автономной некоммерческой зоозащитной организации «Жизнь» в социальной сети «ВКонтакте».

Хаски всего два года, но он уже выглядит как дряхлый старик. Хозяева из деревни Заборовье Островского района, по словам сотрудников приюта, не кормили собаку и издевались над ней. Когда его привезли, пёс еле стоял на ногах, на голове была запекшаяся кровь, сама морда опухла и изо рта сочилась кровь со слюной. Глаз был с кровоподтёком, а вся кожа покрыта струпьями.

«Все необходимые назначения и рекомендации получены, состояние уже получше, чем при поступлении в клинику», – отметили сотрудники приюта.

Теперь необходимо откормить собаку и вылечить кожное заболевание. В приюте также поблагодарили всех, кто оказывал поддержку в лечение Рея.