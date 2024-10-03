Гуляющая по болоту лиса попала в фотоловушку в Полистовском заповеднике
Лису, которая гуляет по тропе в Плавницком болоте, запечатлели в Полистовском заповеднике. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе заповедника.
Ранее специалисты заповедника рассказала, как сделать фотографии диких животных.
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