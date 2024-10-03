Гуляющая по болоту лиса попала в фотоловушку в Полистовском заповеднике

16:26, 03 октября 2024, ПАИ

Лису, которая гуляет по тропе в Плавницком болоте, запечатлели в Полистовском заповеднике. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе заповедника.

Ранее специалисты заповедника рассказала, как сделать фотографии диких животных.