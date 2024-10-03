Более десяти проектов смогла провести организация «Дети – наше будущее» в Псковской области

16:09, 03 октября 2024, ПАИ

Более десяти проектов, которые были реализованы благодаря грантовой поддержке, смогла провести Псковская областная общественная организация многодетных семей «Дети – наше будущее» с 2011 года. Об этом рассказала её председатель Светлана Петрова на круглом столе в медиацентре ПАИ.

«С 2011 года нам удалось реализовать более десяти проектов, которые были поддержаны грантами», – отметила Светлана Петрова.

За время развития организация пробовала различные направления работы, добавила она. «Мы помогали сиротам, сопровождали их и помогали им адаптироваться. Менялось время, и менялось направление нашей работы. Единственное направление, которое не менялось с 2011 года, – это выдача вещевой и другой благотворительной помощи. Социальные центры наши так и работают. К нам люди могут приходить по необходимости», – подчеркнула гостья медиацентра.

Организация, в том числе, проводила и патриотические проекты, добавила Светлана Петрова.