Путь к успеху: как Людмила Яковлева из Псковской области стала заслуженным ветеринаром

13:44, 04 октября 2024, ПАИ

Главный ветеринарный врач сельскохозяйственного производственного кооператива племенного конного завода «Псковский» Людмила Яковлева, которой недавно присвоили звание заслуженного ветеринарного врача России, рассказала о том, как проходил её профессиональный путь. Об этом пишет «АиФ-Псков».

Людмила Яковлева после техникума проходила стажировку в Институте коневодства в Рязани. После этого она вернулась в Псковскую область, где начался период американизации – привитие американской крови к лошадям русской рысистой породы.

Тогда специалист занялась осеменением кобыл. Именно благодаря ей Псковскому конному заводу удалось добиться значимых результатов – он вышел на третье место в Советском Союзе по количеству жеребят, полученных от осеменения спермой американских жеребцов-производителей.

Людмила Яковлева уже 50 лет работает на Псковском конный заводе. За это время она занимала различные должности. В частности, с 2004 года она работает начальником коневодческого хозяйства, главным врачом и проводит экскурсии.

Кроме того, каждые пять лет Людмила Александровна составляет план племенной работы. Его затем утверждает Министерство сельского хозяйства и согласовывает Институт коневодства, где училась сама Людмила Яковлева.