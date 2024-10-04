Доисторический топорик, пломба со знаком Рюриковичей, монеты: псковскому губернатору доложили о находках археологов

15:13, 04 октября 2024, ПАИ

Больше 600 находок обнаружили археологи на раскопе на улице Кузнецкой в Пскове, доложил губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову председатель регионального комитета по охране объектов культурного наследия Вадим Нэдик. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Изыскания на улице Кузнецкой проводились перед строительством на этом месте новой гостиницы. Инвестиционный проект планируется реализовать в том числе при поддержке нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

«Основной этап раскопок завершен. В этом году у нас очень хороший пример взаимодействия двух научных организаций — Института истории материальной культуры РАН и Археологического центра Псковской области. Они совместно работали на территории, площадь которой составила более 2,5 тысяч квадратных метров», — рассказал Вадим Нэдик.

Участок 900 кв. м., где работали псковские археологи, располагался за пределами крепостной стены Окольного города на территории исторического Петровского посада. Там исследователи обнаружили и впервые зафиксировали следы железоплавильных и производственных мастерских.

Также удалось найти средневековые монеты XV — XVII веков Псковской, Московской, Новгородской и Тверской чеканки. Находки отражают экономические связи Пскова с соседними землями в те времена.

Самой ранней находкой Вадим Нэдик назвал каменный топорик, который может быть датирован 3–2 тысячелетием до нашей эры, а неожиданной — свинцовую пломбу со знаком Рюриковичей и набор для древнерусской игры в бабки. Найдена также резная иконка XVI века «Спас на престоле» и огромные глиняные сосуды.

В некоторых местах культурный слой доходил до четырех метров, где располагались бывшие жилые постройки.

Михаил Ведерников поблагодарил археологов за проделанную работу и отметил, что в вопросах проведения археологических раскопок необходимо грамотно взаимодействовать со всеми участниками процесса. «Нужно держать баланс. С одной стороны — делать все в рамках закона и сохранять историю, с другой — чтобы инвестор месяцами не ждал, пока площадка будет подготовлена», — подчеркнул губернатор.