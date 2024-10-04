Вячеслава Добрынина похоронили в Москве
Народного артиста России Вячеслава Добрынина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщают РИА Новости.
Президент России Владимир Путин прислал на церемонию прощания венок.
Церемонию провел друг артиста Михаил Грушевский. Проститься с композитором пришли его друзья и коллеги, среди которых был Юрий Антонов, Лев Лещенко, Игорь Матвиенко, Владимир Винокур.
Вячеслав Добрынин скончался 1 октября.
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