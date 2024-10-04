Вячеслава Добрынина похоронили в Москве

15:49, 04 октября 2024, ПАИ

Народного артиста России Вячеслава Добрынина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщают РИА Новости.

Президент России Владимир Путин прислал на церемонию прощания венок.

Церемонию провел друг артиста Михаил Грушевский. Проститься с композитором пришли его друзья и коллеги, среди которых был Юрий Антонов, Лев Лещенко, Игорь Матвиенко, Владимир Винокур.

Вячеслав Добрынин скончался 1 октября.