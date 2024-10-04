Четвертую карантинную фитосанитарную зону установили в Пустошкинском районе из-за повилики

15:56, 04 октября 2024, ПАИ

Еще одну карантинную фитосанитарную зону установили в Пустошкинском районе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

В сентябре в муниципалитете был выявлен новый очаг распространения повилики и установлена четвертая карантинная фитосанитарная зона.

Очаг сорного растения на площади в два гектара располагается по обе стороны дороги от трассы М9 на деревню Забелье.

Карантинный фитосанитарный режим введен на площади 67,1 гектара, а также разработана программа локализации и ликвидации очага карантинного объекта.