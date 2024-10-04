Прокуратура Псковской области после публикации ПАИ организовала проверку обстоятельств гибели животных в Острове

17:12, 04 октября 2024, ПАИ

Прокуратура Псковской области после публикации ПАИ о массовой гибели животных в Островском районе организовала проверку. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе прокуратуры.

В ближайшее время будут установлены все обстоятельства происшествия с животными.

По результатам проверки при наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.

Ранее сообщалось, что полиция проводит проверку по факту массовой гибели дворовых животных в Острове.