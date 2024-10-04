Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Прокуратура Псковской области после публикации ПАИ организовала проверку обстоятельств гибели животных в Острове

Прокуратура Псковской области после публикации ПАИ о массовой гибели животных в Островском районе организовала проверку. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе прокуратуры.

В ближайшее время будут установлены все обстоятельства происшествия с животными.

По результатам проверки при наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.

Ранее сообщалось, что полиция проводит проверку по факту массовой гибели дворовых животных в Острове.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












04 октября 2024

«Муки были страшные»: В одном из дворов Острова массово гибнут животные
04 октября 2024

Гражданка Украины сбежала из Эстонии в Псковскую область
03 октября 2024

В Псковской области осудили бывшую таможенницу за получение взятки
03 октября 2024

Газовики устраняют последствия ДТП на перекрёстке улиц Индустриальной и Литейной в Пскове
03 октября 2024

Распространявших наркотики иностранцев задержали в Пскове
03 октября 2024

За попытку дать взятку печорскому таможеннику мужчина отправился под суд
03 октября 2024

Начался судебный процесс по делу бывшего замглавы администрации Пскова Александра Грацкого
03 октября 2024

Стали известны подробности пожара в Невеле

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...