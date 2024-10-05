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Спорт

Чемпионат и первенство Псковской области по лыжероллерам и кроссу проходят в Островском районе

Чемпионат и первенство Псковской области по лыжероллерам и кроссу стартовали в Островском районе сегодня, 5 октября. Об этом сообщается в группе «Федерация лыжных гонок Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».

Чемпионат и первенство Псковской области по лыжероллерам и кроссу проходят в Островском районе. Фото: группа «Федерация лыжных гонок Псковской области» в соцсети «ВКонтакте»

В первый день соревнований спортсмены бежали дистанции три, пять и десять километров на лыжероллерах свободным стилем. Для ветеранов и девочек младшего возраста был подготовлен специальный, более пологий круг длиной полтора километра.

На гонку заявилось около 60 спортсменов из Пскова, Печор, Струг Красных, Острова, Невеля, Себежа и Великих Лук.

Завтра, 6 октября, запланированы кросс и награждение, которое пройдёт после финиша по итогам двух соревновательных дней.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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