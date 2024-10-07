Борис Елкин: Владимир Путин – политик, вдохновляющий миллионы граждан трудиться на благо страны

11:46, 07 октября 2024, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин поздравил президента России Владимира Путина с днём рождения. Об этом глава города написал в своём телеграм-канале.

«Поздравляю мудрого политика, который вдохновляет миллионы граждан трудиться на благо своей родной страны, сохранять её исторические традиции, культурное наследие, уникальную самобытность; укреплять позиции на международной арене и двигаться к процветанию и благополучию», – отметил Борис Елкин.

От имени жителей Пскова он также пожелал Владимиру Путину крепкого здоровья, энергии и успехов во всех начинаниях во имя великой России.