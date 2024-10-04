Дмитрий Яковлев занял первое место в сентябрьском медиарейтинга руководителей органов исполнительной власти

16:54, 04 октября 2024, ПАИ

Первое место в топ-15 медиарейтинга руководителей органов исполнительной власти Псковской области занял врио председателя комитета по молодёжной политике Дмитрий Яковлев с медиарейтином 360. Рейтинг составила «Псковская правда» на основе данных СМИ из системы «Медиалогия».

В прошлом месяце Дмитрий Яковлев занимал в рейтинге пятое место. В сентябре он приветствовал участников архитектурного «Хакатона». Молодых архитекторов и дизайнеров ждёт погружение в ландшафтную архитектуру и архитектуру общественных пространств, а также изучение специфики работы с конкурсными проектами.

Также Дмитрий Яковлев принял участие в телемосте с Луганской Народной Республики в режиме видео-конференц-связи. Он рассказал об открытии Дома молодёжи в Пскове в рамках реализации проекта «Регион для молодых» и призвал членов Молодёжного парламента ЛНР к активной коммуникации в рамках мероприятий, которые проходят в Псковской области.

Дмитрий Яковлев приветствовал гостей на международном патриотическом форуме «Мы помним» и общался с участниками программы «Здравствуй, Россия!».

Второе место в рейтинге занимает руководитель комитета по образованию Андрей Ермаков. Его медиарейтинг составил 352. Ранее он располагался в рейтинге на первых позициях.

Андрей Ермаков проконтролировали ход строительства школ в Себежском районе вместе с первым заместителем губернатора Псковской области Верой Емельяновой. Также представил законопроект о премировании педагогов за высокие успехи учеников на предметных олимпиадах и по ЕГЭ.

На третье место с 12 поднялся председатель комитета по сельскому хозяйству и гостехнадзору Николай Романов. Медиарейтинг составил 349. Так, в Псковской области прошли сельскохозяйственные ярмарки. В Пскове областная ярмарка прошла на площадке бывшего Белорусского рынка.

Кроме того, в Дедовичах прошёл финал 13-го регионального смотра-конкурса «Ветеранское подворье – 2024». Николай Романов стал членом конкурсной комиссии.

Вместе с этим Николаем Романов представил законопроект о садоводстве и огородничестве на заседании депутатского комитета. Документ разграничивает полномочия госорганов по регулированию этой сферы, определяет СМИ, в которых может быть размещено сообщение о проведении общего собрания членов садоводческого и огороднического некоммерческого товарищества, а также устанавливает положения, связанные с реализацией региональной политики по поддержке садоводства и огородничества.

В рейтинг вернулся председатель комитета по региональному контролю и надзору Андрей Кирилёнок. Он занял седьмое место с медиарейтингом 126, в сентябре он доложил губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову об организации надзора на объектах строительства. Также в рейтинге на 130-ом месте с медиаиндексом 60 появилась вице-губернатор и председатель комитета по финансам Татьяна Баринова. Она приняла активное участие в рассмотрении вопросов по поправкам в бюджет региона.

Руководитель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев также набрал 60 баллов в медиарейтинге. Он принимал участие в онлайн-встрече с представителями Минэкономразвития ДНР и в мероприятиях недели креативной экономики. На открытии деловой программы форума в драмтеатре имени А. С. Пушкина в Пскове он поприветствовал участников от имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Ознакомиться с полными данными медиарейтинга можно на сайте «Псковской правды».