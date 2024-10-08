Врачи рассказали, сколько тыквы можно съедать в день

14:51, 08 октября 2024, ПАИ

Врачи поделились, что взрослому человеку можно съедать до 300 граммов тыквы в день, а детям – только 100 граммов, пишет РИА Новости.

При своей низкой калорийности тыква имеет высокий гликемический индекс. Поэтому врачи отмечают, что её нужно употреблять умеренно. Особенно аккуратным с тыквой нужно быть людям с сахарным диабетом, хроническим гастритом и пониженной кислотностью.

По словам врачей, тыква очень полезна и богата микроэлементами, в ней содержится каротина больше, чем в моркови. Также тыква служит источником клетчатки и природных антиоксидантов. Употреблять в пищу её лучше после термической обработки, заключил врач.

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