Мастер-класс по созданию ловцов снов пройдёт для псковской молодёжи
Мастер-класс по созданию ловцов снов пройдёт в Ресурсном центре поддержки добровольчества Псковской области 11 октября. Об этом ПАИ сообщили организаторы.
К участию приглашаются дети участников СВО и молодёжь Псковской области. Количество мест ограничено. В мастер-классе смогут принять участие лишь десять человек.
Ранее сообщалось, что псковскую молодёжь приглашают на встречу с врио председателя комитета по молодёжной политике Псковской области Дмитрием Яковлевым.
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Мастер-класс по созданию ловцов снов пройдёт для псковской молодёжи
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