Мастер-класс по созданию ловцов снов пройдёт для псковской молодёжи

21:48, 08 октября 2024, ПАИ

Мастер-класс по созданию ловцов снов пройдёт в Ресурсном центре поддержки добровольчества Псковской области 11 октября. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

К участию приглашаются дети участников СВО и молодёжь Псковской области. Количество мест ограничено. В мастер-классе смогут принять участие лишь десять человек.

Ранее сообщалось, что псковскую молодёжь приглашают на встречу с врио председателя комитета по молодёжной политике Псковской области Дмитрием Яковлевым.