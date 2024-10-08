Публикуем видео с места ДТП с участием нетрезвого водителя в Псковском районе
В Псковском районе, на втором километре автодороги Псков – деревня Родина нетрезвый водитель автомобиля Subaru не справился с управлением. Видео с места происшествия опубликовано в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».
Машина врезалась в дорожные ограждения и вылетела на обочину.
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