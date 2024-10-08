Публикуем видео с места ДТП с участием нетрезвого водителя в Псковском районе

23:00, 08 октября 2024, ПАИ

В Псковском районе, на втором километре автодороги Псков – деревня Родина нетрезвый водитель автомобиля Subaru не справился с управлением. Видео с места происшествия опубликовано в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Машина врезалась в дорожные ограждения и вылетела на обочину.