И. о. руководителя представительства МИД России в Пскове назначен Александр Иванов
Исполняющим обязанности руководителя территориального органа – представителя МИД России в Пскове назначен Александр Иванов. Об этом ПАИ сообщили в представительстве МИД России в Пскове.
Напомним, что представитель МИД России в Пскове Сергей Ефименко пошёл на повышение, став советником-посланником посольства России в Кении.
Михаил Ведерников вручил ему почётную грамоту «за высокий профессионализм и вклад в развитие Псковской области».
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