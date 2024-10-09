И. о. руководителя представительства МИД России в Пскове назначен Александр Иванов

16:23, 09 октября 2024, ПАИ

Исполняющим обязанности руководителя территориального органа – представителя МИД России в Пскове назначен Александр Иванов. Об этом ПАИ сообщили в представительстве МИД России в Пскове.

Напомним, что представитель МИД России в Пскове Сергей Ефименко пошёл на повышение, став советником-посланником посольства России в Кении.

Михаил Ведерников вручил ему почётную грамоту «за высокий профессионализм и вклад в развитие Псковской области».