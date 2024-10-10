Стали известны самые дефицитные профессии псковского рынка труда

07:56, 10 октября 2024, ПАИ

Число соискателей на одну вакансию в целом по рынку труда в Псковской области не повышается выше трёх человек на место. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе hh.ru по Северо-Западу.

В Псковской области наблюдается значительный дефицит кадров в ряде профессий. По итогам девяти месяцев текущего года наибольшая нехватка ощущается среди врачей: на одну вакансию приходится менее одного соискателя, а индекс активных резюме на одну вакансию составляет всего 0,2. При этом средняя зарплата врачей в Северо-Западном федеральном округе, включая Псковскую область, достигла 91 тысячи рублей, что на 17% больше по сравнению с 2023 годом.

В список самых востребованных и одновременно дефицитных профессий также вошли повара и пекари (индекс активных резюме — 0,8), токари и фрезеровщики, мастера ногтевого сервиса, а также медсёстры и медбратья.

Менее двух кандидатов на одно рабочее место наблюдается и в профессиях слесаря-сантехника и зоотехника. В этом году нехватка специалистов также затронула профессии продавца-консультанта, администратора и оператора call-центра.