Фонд Оксаны Фёдоровой планирует расширить сферы сотрудничества с Псковской областью

13:42, 10 октября 2024, ПАИ

О расширении сфер сотрудничества Фонда Оксаны Фёдоровой с правительством Псковской области рассказала заслуженная артистка России, президент фонда, художественный руководитель фестиваля «Моя Россия: музыкальное путешествие», мисс Вселенная, певица и телеведущая Оксана Фёдорова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 10 октября.

«Несмотря на то что Псковская область немного отдалена от Москвы, она активно принимает участие и откликается сразу на все наши инициативы, это не может не радовать. Мы запланировали развивать наше тесное сотрудничество, есть уже некоторые идеи о сотрудничестве в другой сфере», – отметила Оксана Фёдорова.

Она также поблагодарила правительство Псковской области и региональный комитет по культуре за активную поддержку фестиваля и за участие в его организации и проведении.