Фонд Оксаны Фёдоровой планирует расширить сферы сотрудничества с Псковской областью
О расширении сфер сотрудничества Фонда Оксаны Фёдоровой с правительством Псковской области рассказала заслуженная артистка России, президент фонда, художественный руководитель фестиваля «Моя Россия: музыкальное путешествие», мисс Вселенная, певица и телеведущая Оксана Фёдорова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 10 октября.
«Несмотря на то что Псковская область немного отдалена от Москвы, она активно принимает участие и откликается сразу на все наши инициативы, это не может не радовать. Мы запланировали развивать наше тесное сотрудничество, есть уже некоторые идеи о сотрудничестве в другой сфере», – отметила Оксана Фёдорова.
Она также поблагодарила правительство Псковской области и региональный комитет по культуре за активную поддержку фестиваля и за участие в его организации и проведении.
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О целях и задачах Всероссийского фестиваля «Моя Россия: музыкальное путешествие» рассказала Оксана Фёдорова