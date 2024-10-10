Владимир Куприн: Музыкальные проекты, которые реализуются на псковской сцене, звучат в российской повестке

14:20, 10 октября 2024, ПАИ

О развитии музыкальных проектов в Псковской области рассказал врио председателя регионального комитета по культуре Владимир Куприн в медиацентре ПАИ на пресс-конференции, посвящённой Всероссийскому фестивалю «Моя Россия: музыкальное путешествие».

«Мы будем стараться, чтобы Псков психологически, ментально и на культурном уровне старался приближаться к самым высоким стандартам. И музыкальные проекты, которые реализуются на нашей сцене, звучат в российской повестке», – подчеркнул он.

В областной колледж искусств Н. А. Римского-Корсакова приезжает множество профессионалов и интересных людей, от встречи с которыми во многом зависит судьба тех, кто избирает эту профессию. Прикосновение к высоким образцам всегда оставляет след, подчеркнул Владимир Куприн.

«Те, кто прикоснулся к художественному образованию, – это люди высокого уровня развития, и в дальнейшем они избирают путь развития, который мы ждём, – инновационный, открытый, креативный», – сказал Владимир Куприн.