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Культура

Ученик Александра Роора руководит духовым оркестром в музыкальной школе Пскова

Ученик музыканта, почётного гражданина Пскова Александра Роора Михаил Цветков работает в детской музыкальной школе № 5 города Пскова, сообщает телеканал «Первый Псковский».

Ученик Александра Роора руководит духовым оркестром в музыкальной школе Пскова. Здесь и далее скриншоты сюжета «Первого Псковского»

Михаил Цветков – профессиональный музыкант. Он играет в военном оркестре и работает в музыкальной школе, где у него занимается около 30 детей. Своего наставника ученики любят за харизму и преподавательский талант.

«Михаил Дмитриевич преподносит нам всё в такой шутливой и понятной форме, но в то же время он серьёзный. Ему не боишься задать вопрос, и он объяснит всё понятно и так, что в дальнейшем потом не будет вопросов», – поделилась ученица детской музыкальной школы № 5 Виолетта Волкова.

Михаил Цветков говорит, что преподавать и любить музыку научил его наставник Александр Роор. 20 лет назад он создал первый духовой оркестр Псковской области «Геликон», в котором играли дети, оставшиеся без попечения родителей. Одним из них был Михаил Цветков, для которого музыка стала спасением. Маэстро всегда говорил ребятам, что нужно много работать.

«Александр Петрович Роор – это большая память, наш наставник, который нам дал всё, дал нам музыку, который дал, так сказать, нам жизнь. Этот человек был уникальным, он завораживал, он создал целый мир, и этот мир назывался «оркестр «Геликон», – отметил Михаил Цветков.

Напомним, Александра Роора наградили медалью «За заслуги перед Псковской областью» посмертно 10 марта 2024 года.

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