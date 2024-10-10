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Общество

Почти 50% обратившихся в кадровые центры Псковской области женщин с детьми-дошкольниками нашли работу

Почти 50% обратившихся в кадровые центры Псковской области женщин с детьми-дошкольниками нашли работу. В январе – сентябре 2024 года в органы службы занятости обратились 224 женщины с детьми до 7 лет. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Подходящие вакансии с помощью специалистов кадровых центров «Работа России» смогли найти 111 соискательниц. Это 49,5% от общего количества обратившихся. Работа нашлась в организациях из сферы торговли, производства, гостеприимства, развлечений и общепита.

«Один из аспектов комплексной модернизации, которую псковские кадровые центры проходят в рамках национального проекта «Демография», – адресный подход к отдельным категориям соискателей, – отметила руководитель ОЦЗН Олеся Сергеева. – Женщины с детьми дошкольного возраста являются социально незащищенной категорией, не каждый работодатель готов принимать таких сотрудниц из-за частых больничных и других сложностей, связанных с маленькими детьми. Но наши специалисты помогают найти подходящие вакансии, которые позволяют совмещать заработок и материнство. Некоторые соискательницы проходят переобучение и кардинально меняют сферу деятельности».

Женщины с детьми-дошкольниками могут подать заявку на обучение в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография», а также посетить встречи клуба «Женский интерес», которые проходят под руководством психолога. Все это позволяет им изменить свой карьерный вектор и найти подходящую работу.

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