Жители Псковской области могут сдать макулатуру в обмен на подарки

18:17, 10 октября 2024, ПАИ

Жителей Псковской области приглашают принять участие в акции сбора макулатуры «БумБатл». Участвовать можно как в составе коллектива, так и в одиночку, сообщили организаторы.

Акция проходит уже пятый год подряд по всей стране в поддержку президентского нацпроекта «Экология». В прошлом году в Псковской области было собрано 20 тонн макулатуры.

Зарегистрироваться коллективом можно до 10 ноября, в одиночку – до 15 ноября. Заявки принимаются на сайте бумбатл.рф.

После регистрации можно выбрать пункты приёма, которые указаны на интерактивной карте.

«Все штабы #МЫВМЕСТЕ в Псковской области объединились, чтобы вы могли стать победителями акции «БумБатл» и сделать свой вклад в сохранение экологии», – призвали жителей Псковской области участвовать в Ресурсном центре поддержки добровольчества Псковской области.

Команды-победительницы из вузов и колледжей отправятся на экскурсию в «зелёный офис» в Москве. Лидеры школьного зачёта встретятся с блогером. Для самых юных экологов проведут «Бумажный праздник» в детском саду.

Семьи-участницы, одержавшие победу, получат в подарок поездку в столицу, билеты на культурное мероприятие и фотосессию.

Акция проходит в поддержку президентского нацпроекта «Экология».