Проект парка 300-летия прокуратуры в Пскове направлен на доработку

09:47, 11 октября 2024, ПАИ

Градостроительный совет Пскова направил на доработку проект парка 300-летия прокуратуры, сообщил в своём телеграм-канале глава города Борис Елкин.

Члены градсовета отметили в нём ряд удачных элементов: арт-стену для граффити, смотровые площадки, музыкальную зону и амфитеатр. Однако пришли к единому мнению, что необходимо более тщательно интегрировать проект в ландшафт и учесть близость объектов культурного наследия. Развивать эту территорию планируется поэтапно.

В августе в парке 300-летия прокуратуры в районе улицы Никольской открылся умный физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа. На территории ФОКОТа оборудовано футбольное поле, баскетбольная площадка, беговые дорожки, зона со спортивными тренажёрами и раздевалки. В июле 2022 года на улице Никольской появился скейт-парк.