Фестиваль клюквы в третий раз пройдёт в Пыталово

11:18, 11 октября 2024, ПАИ

Третий районный гастрономический фестиваль «Праздник клюквы» пройдёт в Пыталово 12 октября. Мероприятие начнётся в 12:00, сообщила глава Пыталовского муниципального округа Вера Кондратьева в своём Telegram-канале.

Гости праздника смогут попробовать самые необычные блюда из этой уникальной местной ягоды: от горячих закусок и выпечки до десертов и соков.

На площадке у Дома культуры будут работать детские и взрослые мастер-классы, выставки работ мастеров декоративно-прикладного творчества, торговые площадки, фотозоны, концертная программа.

Кроме того, в рамках фестиваля организуют гастрономический сюрприз, который пока что держится в тайне.

О том, как фестиваль клюквы проходил в прошлые годы, читайте здесь.