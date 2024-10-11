Фестиваль клюквы в третий раз пройдёт в Пыталово
Третий районный гастрономический фестиваль «Праздник клюквы» пройдёт в Пыталово 12 октября. Мероприятие начнётся в 12:00, сообщила глава Пыталовского муниципального округа Вера Кондратьева в своём Telegram-канале.
Гости праздника смогут попробовать самые необычные блюда из этой уникальной местной ягоды: от горячих закусок и выпечки до десертов и соков.
На площадке у Дома культуры будут работать детские и взрослые мастер-классы, выставки работ мастеров декоративно-прикладного творчества, торговые площадки, фотозоны, концертная программа.
Кроме того, в рамках фестиваля организуют гастрономический сюрприз, который пока что держится в тайне.
О том, как фестиваль клюквы проходил в прошлые годы, читайте здесь.
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