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Экономика

Псковичей приглашают принять участие в обучающей программе «Азбука предпринимателя»

Псковичей приглашают на серию бесплатных тренингов «Азбука предпринимателя», сообщили ПАИ в центре «Мой бизнес» Псковской области.

На тренингах слушатели получат знания и рекомендации по оценке и разработке бизнес-плана и определению формы бизнеса, а также узнают о процедуре регистрации бизнеса, источниках финансирования и существующих мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Обучающий курс пройдёт в двух форматах. Заявки на двухнедельное онлайн-обучение принимаются с 14 октября по 6 ноября. Очное обучение предполагает двухчасовые занятия с 29 октября по 1 ноября в конференц-зале центра «Мой бизнес» на улице Гоголя, 14.

На участие в бесплатном мероприятии необходима предварительная регистрация для физических лиц, самозанятых граждан и граждан-ИП.

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