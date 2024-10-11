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Общество

Девятый фестиваль «Другие?» проходит в Пскове

Девятый межокружной фестиваль реабилитационных программ для людей с психическими особенностями «Другие?» стартовал в Пскове сегодня, 11 октября, передаёт корреспондент ПАИ.

  • Фестиваль «Другие?» проходит в Пскове
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • Фестиваль «Другие?» проходит в Пскове
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • Фестиваль «Другие?» проходит в Пскове
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • Фестиваль «Другие?» проходит в Пскове
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • Фестиваль «Другие?» проходит в Пскове
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • Фестиваль «Другие?» проходит в Пскове
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • Фестиваль «Другие?» проходит в Пскове
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • Фестиваль «Другие?» проходит в Пскове
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • Фестиваль «Другие?» проходит в Пскове
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ

На церемонии открытия с приветственным словом от имени правительства и губернатора Псковской области Михаила Ведерникова к участникам фестиваля обратилась первый заместитель губернатора Вера Емельянова.

«Фестиваль, посвящённый новым подходам и стремлениям к улучшению качества услуг для людей, имеющих отклонения, мы считаем одним из важнейших направлений работы в сфере дополнительного и основного образования, реабилитационных услуг. Не сомневаемся, что тот опыт, который привезли сегодня наши коллеги из разных городов Северо-Запада и всей России, а также тот опыт, который накопила система организации работы с такими людьми на территории Псковской области, будут использованы на благо людей», – отметила Вера Емельянова.

Напомним, что фестиваль «Другие?» приурочен ко Дню психического здоровья. Мероприятие направлено на улучшение качества жизни людей с особенностями психики.

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