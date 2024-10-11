С любимыми не расставайтесь: количество разводов уменьшилось в Псковской области

13:10, 11 октября 2024, ПАИ

Количество разводов уменьшилось в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковстата.

Так, с января по июль 2024 года в регионе развелись 1 614 пар. Это на 46 разводов меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В то же время за рассматриваемый период в Псковской области заключили 1 940 новых браков. За аналогичный период прошлого года было заключено 2 029 браков.

Ранее сообщалось, что чаще всего пары разводятся зимой. Причинами тому становятся депрессия после новогодних праздников и желание развестись до весны, чтобы успеть запланировать летний отпуск без второй половинки.