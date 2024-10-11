Одобрен проект реставрации здания лазарета в Псково-Печерском монастыре

16:41, 11 октября 2024, ПАИ

Согласован эскизный проект реставрации и приспособления здания лазарета, вплотную примыкающего к Лазаревской церкви на территории Псково-Печерского монастыря. Об этом ПАИ сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)».

Работы проводят реставраторы из Санкт-Петербурга совместно со специалистами реставрационно-строительной мастерской Псковской епархии.

Монастырская больница-лазарет (1729-1800 годы) входит в состав архитектурного ансамбля монастыря. Впервые каменные кельи, где, возможно размещалась монастырская больница, упоминаются ещё в XVI веке.

В конце XVIII века к кельям была пристроена Лазаревская церковь, а сами они отремонтированы с последующим размещением больницы. Позже эти помещения использовались как дом наместника, братский корпус, дом для паломников. Лазарет вновь вернулся в кельи в 1980 году.