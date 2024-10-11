Мастер-классы для юных музыкантов от Оксаны Фёдоровой и Альберта Жалилова проходят в Пскове

17:55, 11 октября 2024, ПАИ

Мастер-классы для юных музыкантов от заслуженной артистки России, мисс Вселенной, певицы и телеведущей Оксаны Фёдоровой и заслуженного артиста Татарстана, солиста Центрального оркестра войск национальной гвардии России, члена Общественного совета при Министерстве культуры России Альберта Жалилова проходят в музыкальной школе имени Н. А. Римского-Корсакова в Пскове сегодня, 11 октября, передаёт корреспондент ПАИ.

Напомним, что мастер-класс состоялся в рамках всероссийского музыкального фестиваля «Моя Россия: музыкальное путешествие» от Фонда Оксаны Фёдоровой, который проходит в Пскове с 10 по 12 октября.

«От всей Псковской области и от всего культурного сообщества Пскова и правительства Псковской области хочу поздравить нас с тем, что всероссийский музыкальный фестиваль «Моя Россия: музыкальное путешествие» начинается у нас, на Псковщине. Именно с места, где начинается Россия. Произошло это, конечно, не случайно. Год у нас юбилейный. Год Римского-Корсакова, Мусоргского, Александра Сергеевича Пушкина. Все эти гении связаны с нашими псковскими местами, с нашей Псковщиной. И мы гордимся, что и Оксана Геннадьевна тоже связана с Псковщиной. <...> Я надеюсь, что второй день фестиваля пройдёт не хуже, чем первый. Так же интересно, так же энергично, так же задорно, как и вчера», – сказала врио председателя комитета по культуре Псковской области Вера Алексеева.

Перед началом самого мастер-класса Оксана Фёдорова рассказала ребятам, что музыка сопровождала её с самого детства. В четвёртом классе артистка сама пришла в музыкальную школу в Пскове. Также она рассказала про жизнь в Пскове, семью, службу в органах внутренних дел и съёмки программы «Спокойной ночи, малыши!», а также многое другое.

«Мне бы хотелось пожелать всем участникам, детям, которые только начинают свои шаги, чтобы они слушали своё сердце, чувствовали, чем им хочется заниматься от души. Все наши мечты, все наши чаяния, которые закладываются с детства, получают реализацию, так или иначе мы всё равно встаём на тот путь, который начали в детстве. Конечно, очень важна и поддержка родителей. <...> Также я благодарю всех педагогов, потому что профессия учителя – это очень сложное дело, передать, вложить душу в детей, чтобы они развивались, шли дальше», – отметила Оксана Фёдорова.

Она подчеркнула, что очень рада спустя много лет вернуться в свой родной город и подарить частичку себя. «Наша земля невероятная. Здесь начинается Россия. <...> Наша земля очень благодатная, много исторических событий и вех происходили именно на этой земле. Мы с вами живём в благодатном крае на святой русской земле, богатой традициями», – заключила Оксана Фёдорова.

После Оксана Фёдорова и Альберт Жалилов начали мастер-класс, где поделились с юными музыкантами музыкальными упражнениями и секретами.

Также после проведения мастер-класса состоится концерт «Юные таланты Псковщины».