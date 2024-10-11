Творческий фестиваль «Мой Пушкин» проходит в Псковской области

18:49, 11 октября 2024, ПАИ

Всероссийский творческий фестиваль с международным участием «Мой Пушкин», приуроченный к 225-летию А. С. Пушкина, проходит в Пушкинских Горах с 11 по 15 октября. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Участниками фестиваля стали шесть детских театральных коллективов и индивидуальные исполнители из Московской, Челябинской, Псковской, Ярославской, Рязанской, Ульяновской, Воронежской областей и Ставропольского края, а также из Хакасии и Санкт-Петербурга. Кроме того, в нём дистанционно примут участие зарубежные гости из Белоруссии, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Молдавии и Дании.

Программа фестиваля включает конкурсные выступления и обширные культурно-просветительские и образовательные мероприятия.

Торжественное открытие состоится 12 октября в 15:00 в концертном зале научно-культурного центра Пушкинского заповедника.

После официальной части состоится поэтическо-музыкальный концерт с участием лауреата международных конкурсов Александры Чекмак (фортепиано) из Санкт-Петербурга и лауреата премии правительства Санкт-Петербурга, актрисы театра – фестиваля «Балтийский дом» и Романтического театра Юрия Томашевского Виктории Зайцевой.

Мероприятие проводится в целях поддержки и развития русской культуры, сохранения русского языка, в том числе литературного, выявления одарённых исполнителей, новых семейных коллективов и творческих коллективов организаций всех видов и типов.

Фестиваль проводится с 1999 года. С 2021 года к нему присоединились зарубежные участники. Фестиваль входит в перечень мероприятий Министерства просвещения РФ (победители и призёры заносятся в государственный реестр талантливой молодёжи).